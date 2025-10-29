Cortona sostiene le famiglie numerose | si amplia la platea di agevolazioni per mensa e trasporto scolastico
Arezzo, 29 ottobre 2025 – Benefici estesi anche ai nuclei con più di 2 figli con reddito Isee massimo fino a 35mila euro L'Amministrazione comunale va incontro alle necessità delle famiglie numerose. Una delibera di giunta prevede la riduzione del costo della refezione e del trasporto scolastico per i nuclei che hanno più di due bambini utenti di almeno un servizio. Fino ad oggi questa categoria poteva beneficiare di agevolazioni solo con Isee massimo di 8mila euro. Da questo anno scolastico 202526, le riduzioni ricomprendono anche i nuclei familiari numerosi (con tre o più figli) con Isee fino a 35mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
