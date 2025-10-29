Cortina-Milano le tappe campane della Fiamma Olimpica

Tempo di lettura: < 1 minuto Verrà accolta la sera del 21 dicembre domenica in piazza della Libertà la fiamma olimpica che attraverserà l’italia prima di aprire ufficialmente le Olimpiadi della neve in programma a Cortina d’Ampezzo nel febbraio del 2026. Dopo la partenza dalla capitale Roma il 6 dicembre, il 21 dicembre 2025 l’itinerario nella regione Campania inizia da Paestum, passando per Battipaglia e Salerno, dove il mar Tirreno e il golfo della città accompagnano il passaggio della Fiamma lungo le strade del fino alla tappa in piazza della libertà. Già noti alcuni dei tedofori come il giornalista Peppe Iannicelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cortina-Milano, le tappe campane della Fiamma Olimpica

Approfondisci con queste news

Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X

Cento giorni alle Olimpiadi invernali Milano - Cortina Vai su Facebook

Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: le tappe in ogni regione - La Fiamma Olimpica attraversa l’Italia come un’onda di energia, unendo città, montagne e coste in un percorso lungo 12. Come scrive siviaggia.it

Milano-Cortina, la carica azzurra a 100 giorni dal via: obiettivo 21 medaglie - 100: il conto alla rovescia verso i Giochi italiani – territorialmente i più diffusi della storia - Scrive msn.com

Milano-Cortina 2026, è ufficiale: la Fiamma Olimpica farà tappa anche a Lodi - Cortina 2026 e il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, che si terranno dal 6 al 22 ... Scrive ilgiorno.it