Corte dei Conti via libera all’Inps per il recupero della pensione in eccesso delll’ex carabiniere

29 ott 2025

La Corte dei Conti dell’Umbria ha rigettato il ricorso proposto da un ex brigadiere capo dell’Arma, assistito dall’avvocato Monica Raichini, contro l’Inps, che gli aveva ingiunto di restituire quasi 20.000 euro di trattamenti pensionistici percepiti in eccesso. Tuttavia, a seguito di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

