Corte dei Conti boccia Ponte su Stretto

21.43 La Corte dei Conti boccia progetto del Ponte sullo Stretto.I magistrati contabili, dopo lunga Camera di Consiglio, hanno deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della Delibera Cipess di agosto di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Motivazioni entro 30 giorni. La premier Giorgia Meloni afferma: "L' ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento". Il ministro Matteo Salvini dice: "Una scelta politica e un grave danno per il Paese. Andremo avanti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

