Corruzione per i permessi di soggiorno | cinque indagati tre i Caf coinvolti

Latinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque gli indagati nell'ambito dell'attività investigativa condotta dai carabinieri legata a pratiche illecite per consentire il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini stranieri. Fra loro un funzionario dell'Agenzia delle entrate di Latina di 56 anni. Tre invece i Caf coinvolti, a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

