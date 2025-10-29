Corruzione per i permessi di soggiorno | cinque indagati tre i Caf coinvolti
Cinque gli indagati nell'ambito dell'attività investigativa condotta dai carabinieri legata a pratiche illecite per consentire il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini stranieri. Fra loro un funzionario dell'Agenzia delle entrate di Latina di 56 anni. Tre invece i Caf coinvolti, a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
