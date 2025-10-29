ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata di perquisizioni in tutta la provincia di Latina, nell’ambito di un’inchiesta che mira a far luce su presunti episodi di corruzione e facilitazioni illecite legate all’immigrazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di perquisizione con interventi simultanei in più comuni. I soggetti coinvolti nei controlli. I militari hanno rivolto gli accertamenti a un incaricato di pubblico servizio presso l’Agenzia delle Entrate e a dipendenti e gestori di tre diversi CAF della provincia, ritenuti a vario titolo coinvolti in un presunto sistema di favori e pratiche irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Corruzione e pratiche per l’immigrazione, perquisizioni in alcuni CAF pontini ed all’Agenzia delle Entrate