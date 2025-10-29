Corruzione e pratiche per l’immigrazione perquisizioni in alcuni CAF pontini ed all’Agenzia delle Entrate
ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata di perquisizioni in tutta la provincia di Latina, nell’ambito di un’inchiesta che mira a far luce su presunti episodi di corruzione e facilitazioni illecite legate all’immigrazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di perquisizione con interventi simultanei in più comuni. I soggetti coinvolti nei controlli. I militari hanno rivolto gli accertamenti a un incaricato di pubblico servizio presso l’Agenzia delle Entrate e a dipendenti e gestori di tre diversi CAF della provincia, ritenuti a vario titolo coinvolti in un presunto sistema di favori e pratiche irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Corruzione e pratiche d’immigrazione: perquisizioni tra Agenzia delle Entrate e tre CAF pontini LATINA – Corruzione e pratiche d’immigrazione: perquisizioni tra Agenzia delle Entrate e tre CAF pontini. #Agenziadelleentrate #Carabinieri #Corruzione #immigr - facebook.com Vai su Facebook
? Terremoto corruzione a Cologno. Quelle pratiche Inps agevolate e la pensione più alta di 1.400 euro al mese http://dlvr.it/TNdN5X #corruzione #ColognoMonzese #Inps #pensione #MonzaBrianza - X Vai su X
Terremoto corruzione a Cologno. Quelle pratiche Inps agevolate e la pensione più alta di 1.400 euro al mese - Brugherio (Monza Brianza), 12 ottobre 2025 – Corruzione non solo per "incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne" in associazione a delinquere con l'ex sindaco di Cologno Monzese, ... Segnala ilgiorno.it