Corruzione e pratiche per l'immigrazione perquisizioni in alcuni CAF pontini ed all'Agenzia delle Entrate

Mattinata di perquisizioni in tutta la provincia di Latina, nell'ambito di un'inchiesta che mira a far luce su presunti episodi di corruzione e facilitazioni illecite legate allimmigrazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di perquisizione con interventi simultanei in più comuni. I soggetti coinvolti nei controlli. I militari hanno rivolto gli accertamenti a un incaricato di pubblico servizio presso l'Agenzia delle Entrate e a dipendenti e gestori di tre diversi CAF della provincia, ritenuti a vario titolo coinvolti in un presunto sistema di favori e pratiche irregolari.

