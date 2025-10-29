Corriere dello Sport – tutti i dettagli dell’accordo e del contratto

2025-10-29 08:39:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: TORINO – Luciano Spalletti vede la Juventus e viceversa. Perché dopo il vernissage milanese della mattinata, happening dove è scoppiata la pace con il capitano Francesco Totti dopo gli screzi romani, è andato in scena l’incontro fra il tecnico e il plenipotenziario Damien Comolli, prossimo amministratore delegato bianconero, per limare gli ultimi dettagli di un accordo che sembrava già pronto a essere siglato nella serata di lunedì. L’allenatore partiva da una richiesta di lungo corso, cioè fino al 30 giugno del 2028, irricevibile per chi ha già due persone a libro paga sino al 2027, dunque la retromarcia è stata decisiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

