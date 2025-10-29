Corpi e parole di donne per la pace la presentazione del libro a Palermo
Corpi e parole di donne per la pace, presentazione del libro il 31 ottobre 2025 a Palermo.Il libro documenta il presidio permanente nato a Palermo nel 2022, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, come gesto collettivo di opposizione alla violenza e alla logica bellica. Intreccia riflessioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
