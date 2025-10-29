Copriamoli bene… con la preVenzione | parte nelle scuole di Frosinone la campagna della Società Italiana di Pediatria

29 ott 2025

Arriva anche nelle scuole dell’infanzia e primarie di Frosinone e provincia la campagnaCopriamoli bene. con la preVenzione”, promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) per sostenere genitori e insegnanti nella tutela della salute dei più piccoli.L’iniziativa, alla sua prima edizione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

