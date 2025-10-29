Coppia picchiata in piazza Mazzini | in quattro vengono condannati

Gelosia e qualche bicchiere di troppo avevano causato un litigio finito a botte in piazza Mazzini e al quale aveva partecipato un’intera famiglia. In cinque avrebbero malmenato una coppia falconarese un mese prima del Natale del 2021. Era la sera del 26 novembre quando a prendere i primi calci e i primi pugni sarebbe stato un 45enne, morso perfino a una gamba da un pitbull. La fidanzata, una 50enne, nel tentativo di prendere le sue difese, era finita in mezzo al baruffa anche lei. Solo l’arrivo dei carabinieri aveva salvato la coppia, mettendo in fuga gli aggressori. I due erano finiti in ospedale con una prognosi di 30 e 15 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

