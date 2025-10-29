Coppa Italia Serie C il Rimini esce all' esordio | passa il Ravenna vincendo il derby 3-0

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rimini esce al debutto dalla Coppa Italia Serie C, venendo sconfitto 3-0 a Ravenna nei sedicesimi di finale. I padroni di casa passano in vantaggio alla prima occasione: Okaka anticipa il portiere in uscita e firma la doppietta un quarto d'ora dopo con un gran tiro da fuori area e l'aiuto del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

