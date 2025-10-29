COPPA ITALIA Giugliano-Benevento la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto Giugliano e Benevento si affrontano al “De Cristofaro” nel secondo turno di Coppa Italia. La vincente affronterà la Ternana che ieri ha superato il Campobasso. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si ricorrerà subito ai calci di rigore senza tempi supplementari.  Tabellino Giugliano-Benevento (ore 20:30) Giugliano: (3-4-2-1):  Bolletta; D’Avino, De Rosa, Caldore, Milan, Zammarini, Forciniti, La Vardera; D’Agostino, Prado; Njambe. A disp.: Antignani, Vaglica, De Francesco, Esposito,  Laezza, Lops, Minei, Del Fabro,  Balde, Peluso. All.: Capuano Benevento: Russo; Romano, Saio, Viscardi, Sena; Mehic, Talia; Della Morte, Tumminello, Ricci; Mignani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

