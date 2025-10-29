COPPA ITALIA Giugliano-Benevento 2-0 giallorossi brutti e svogliati | una doppietta di Balde stende la Strega

Anteprima24.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti 90’+5?- TRIPLICE FISCHIO: Giugliano-Benevento 2-0, giallorossi già fuori dalla Coppa Italia.   90’+2?- Ammonito Lamesta.   90? – Concessi 5 minuti di recupero.  87?- Il Giugliano trova anche il raddoppio sempre con Balde che si invola verso la porta e supera Russo.  86?- Nel Benevento Borghini al posto di Viscardi.  85?- Nel Giugliano entra Del Fabro, esce Milan. In campo Esposito, esce Prado. 80? – Doppio cambio nel Benevento: esce Ricci entra Lamesta, out Della Morte in campo Carfora. 72? – Si sblocca la gara al De Cristofaro: Giugliano in vantaggio con Balde che fa secco Russo dopo un errore di Ricci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

