Convocati Juve per l’Udinese | i giocatori a disposizione di Brambilla Out Thuram c’è una novità dalla Next Gen
Convocati Juve per l’Udinese: i giocatori a disposizione di Brambilla per il match infrasettimanale dello Stadium che arriva dopo l’esonero di Tudor. Inizia ufficialmente l’era (seppur brevissima) del traghettatore in casa Juventus. Massimo Brambilla, tecnico ad interim della Prima Squadra, ha diramato l’elenco dei convocati per la cruciale partita in programma questa sera alle 18.30 all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Il tecnico della Next Gen, momentaneamente promosso dopo l’ esonero di Igor Tudor, ha il compito difficilissimo di guidare la squadra in una delle sue notti più buie. La sua è una missione a tempo determinato: dalla partita successiva contro la Cremonese, salvo improbabili sorprese, in panchina siederà il prescelto, Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Tutti Convocati - Radio 24. . Esonerato #Tudor, si pensa già a chi sarà il suo successore. Abbiamo chiesto a #MassimoMauro chi vedrebbe meglio sulla panchina della #Juve in questo momento delicato. Voi chi scegliereste tra #Spalletti e #Mancini? Ascolta il Vai su Facebook
Serie BKT, Juve Stabia-Avellino: i convocati delle vespe - X Vai su X
Juventus-Udinese, i convocati di Brambilla: assente Thuram - Se tra le mura della Continassa tiene banco il discorso allenatore con Luciano Spalletti che ha ormai raggiunto un accordo con la Vecchia Signora. Segnala ilbianconero.com
Juve, i convocati di Tudor per la Lazio: la lista completa - Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha diramato la sua lista dei convocati. Come scrive lalaziosiamonoi.it
Convocati Juve per la sfida contro la Lazio: ecco le scelte del tecnico bianconero Igor Tudor: la lista completa - Convocati Juve, diramata la lista completa per la grande sfida dell’Olimpico: le decisioni del mister bianconero Tudor L’attesa è terminata: Igor Tudor ha reso nota la lista dei convocati della Juvent ... Segnala lazionews24.com