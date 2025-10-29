Convocati Juve per l’Udinese | i giocatori a disposizione di Brambilla Out Thuram c’è una novità dalla Next Gen

Convocati Juve per l’Udinese: i giocatori a disposizione di Brambilla per il match infrasettimanale dello Stadium che arriva dopo l’esonero di Tudor. Inizia ufficialmente l’era (seppur brevissima) del traghettatore in casa Juventus. Massimo Brambilla, tecnico ad interim della Prima Squadra, ha diramato l’elenco dei convocati per la cruciale partita in programma questa sera alle 18.30 all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Il tecnico della Next Gen, momentaneamente promosso dopo l’ esonero di Igor Tudor, ha il compito difficilissimo di guidare la squadra in una delle sue notti più buie. La sua è una missione a tempo determinato: dalla partita successiva contro la Cremonese, salvo improbabili sorprese, in panchina siederà il prescelto, Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

