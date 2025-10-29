Convocati Juve per l’Udinese | i giocatori a disposizione di Brambilla C’è una novità dalla Next Gen è la prima volta per lui

Convocati Juve per l’Udinese: i giocatori a disposizione di Brambilla per il match infrasettimanale dello Stadium che arriva dopo l’esonero di Tudor. Inizia ufficialmente l’era (seppur brevissima) del traghettatore in casa Juventus.  Massimo Brambilla, tecnico ad interim della Prima Squadra,  ha diramato l’elenco dei convocati  per la cruciale partita in programma  questa sera alle 18.30 all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Il tecnico della Next Gen,  momentaneamente promosso  dopo l’ esonero di Igor Tudor, ha il compito difficilissimo di guidare la squadra in una delle sue notti più buie. La sua è una missione a tempo determinato: dalla partita successiva contro la Cremonese,  salvo improbabili sorprese, in panchina siederà il prescelto, Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

