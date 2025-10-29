convegno e confronto al cemivet zanzare e malattie nuove frontiere

Un confronto tra medici, veterinari, biologi e tecnici per rafforzare la prevenzione contro le malattie trasmesse dalle zanzare e da altri insetti vettori. È quello che si è tenuto al Centro militare veterinario dove 95 esperti si sono riuniti per un seminario dedicato alle arbovirosi e alle patologie trasmesse da vettori, con l’obiettivo di consolidare la rete di sorveglianza e migliorare la capacità di risposta sanitaria. L’iniziativa, promossa dalla Asl Toscana sud est, ha affrontato un tema di crescente importanza per la salute pubblica, considerato l’aumento dei casi di infezione registrati a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

