Convegno ' Corpi femminili nel mito e nella storia' a Bitonto
Sono state tante le grandi figure femminili protagoniste delle più importanti opere di Tommaso Traetta, il riformatore dell’opera seria settecentesca al quale è dedicato il festival in corso a Bitonto, città natale del compositore. E intorno ad alcune donne mitiche è stato organizzato il convegno. 🔗 Leggi su Baritoday.it
