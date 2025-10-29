Convegno Anquap sulla governance scolastica | Le scuole gestiscono funzioni da piccoli Comuni senza risorse adeguate
Durante il convegno annuale dell'Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche (Anquap), tenutosi il 29 ottobre alla Camera dei Deputati, il presidente Giorgio Germani ha denunciato le criticità strutturali che impediscono la modernizzazione delle istituzioni scolastiche italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
