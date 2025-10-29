Controlli | sequestrata un’officina meccanica abusiva una denuncia
Un’officina abusiva nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Montella insieme ai militari del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dei reati ambientali e urbanistici L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
