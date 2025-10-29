Controlli | sequestrata un’officina meccanica abusiva una denuncia

Cilentoreporter.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’officina abusiva nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Montella insieme ai militari del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dei reati ambientali e urbanistici L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

controlli sequestrata un8217officina meccanica abusiva una denuncia

© Cilentoreporter.it - Controlli: sequestrata un’officina meccanica abusiva, una denuncia

Scopri altri approfondimenti

controlli sequestrata un8217officina meccanicaScoperta officina meccanica abusiva a Falcone: sequestrate attrezzature e sanzioni per 6 mila euro - Proseguono i controlli della polizia stradale di Messina sulle attività commerciali operanti nel settore della manutenzione e riparazione dei veicoli . Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Controlli Sequestrata Un8217officina Meccanica