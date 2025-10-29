Controlli al casello presi mentre spostavano amianto senza autorizzazioni

Frosinonetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato intensifica i controlli sui veicoli adibiti al trasporto di persone e merci nella provincia di Frosinone. Un'operazione congiunta di grande rilievo è stata condotta nel pomeriggio di ieri, 28 ottobre 2025, presso il casello autostradale di Ferentino, con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Manifestanti per Gaza bloccati al casello Roma Nord: controlli a tappeto della polizia - I manifestanti diretti a Roma per partecipare alla manifestazione in solidarietà con Gaza sono stati fermati al casello di Roma Nord, dove le forze di polizia hanno effettuato controlli a tappeto su ... Secondo la7.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Casello Presi Mentre