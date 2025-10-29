Contributo mobilità per persone con disabilità | in pubblicazione la graduatoria provvisoria del Comune di Bari

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È online la graduatoria provvisoria dell’avviso comunale per l’accesso al contributo di mobilità destinato agli utenti con disabilità.Lo comunica la Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, informando che l’elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi sono consultabili sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it

