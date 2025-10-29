Contratti collettivi e retribuzioni | +3,3% tra gennaio e settembre 2025 secondo l’Istat

Aumentano le retribuzioni ma rallenta la crescita salariale: tempi di rinnovo sempre più lunghi. Copertura dei contratti collettivi: 56,9% dei lavoratori interessati. Alla fine di settembre 2025, risultano in vigore 46 contratti collettivi nazionali per la parte economica, che riguardano il 56,9% dei dipendenti, pari a circa 7,5 milioni di lavoratori. Questi contratti coprono il 54,6% del monte retributivo complessivo. Nel terzo trimestre 2025 sono stati recepiti cinque nuovi contratti: 2 nel settore industriale,. 1 nei servizi privati,. 2 nella pubblica amministrazione.. Rinnovi contrattuali in ritardo: oltre due anni di attesa per molti lavoratori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

