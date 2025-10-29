Contrasto dei comportamenti antisociali nelle zone della movida | riunione in prefettura
Riunione in prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta da Clara Vaccaro, prefetta di Reggio Calabria, per un esame congiunto delle iniziative da assumere per contrastare i comportamenti antisociali nelle zone della movida e condividere gli obiettivi e le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
