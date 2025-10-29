Contestazioni a Fiano il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari
ll ministro dell'Università ha proposto all'ex parlamentare Pd e presidente dell'Associazione Sinistra per Israele di tornare insieme nell'ateneo veneziano e riprendere il dibattito interrotto dopo una quarantina di minuti da un gruppo di contestatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Russa sostiene che non si possa parlare di fascismo ma di antisemitismo per le contestazioni a Fiano all'università di Venezia. Oramai l'estrema dx fa passare l'antisemitismo (che spesso è legittimo antisionismo e talvolta sciocco radicalismo) come proprio - X Vai su X
Venezia, collettivi Sumud e Fronte della gioventù comunista nell'aula del convegno di Sinistra per Israele: spaccature tra i «massimalisti» e chi preferiva argomentare le contestazioni - facebook.com Vai su Facebook
Contestazioni a Fiano, la rettrice: «Inatteso, era un incontro voluto dagli studenti» - Dialogo con la ministra Bernini per riportare l'onorevole e presidente di Sinistra per Israele a Venezia. veneziatoday.it scrive
Contestazioni a Fiano, il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari - Il giorno dopo la contestazione subita da Emanuele Fiano a Ca' Foscari, il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, ha proposto all'ex parlamentare Pd e presidente dell'Associazione Sinistra per ... Si legge su msn.com
Fiano contestato a Ca' Foscari, Zaia: «Università ha il dovere di ascoltare». Il monito della Comunità ebraica: carro su cui non dovrebbe salire nessuno - Credo che Fiano, come chiunque altro voglia parlare nelle Università, dovrebbe essere libero di parlare e ... Segnala ilgazzettino.it