Contestazioni a Fiano il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ll ministro dell'Università ha proposto all'ex parlamentare Pd e presidente dell'Associazione Sinistra per Israele di tornare insieme nell'ateneo veneziano e riprendere il dibattito interrotto dopo una quarantina di minuti da un gruppo di contestatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

contestazioni a fiano il ministro bernini lo invita nuovamente a ca foscari

© Tgcom24.mediaset.it - Contestazioni a Fiano, il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari

Leggi anche questi approfondimenti

contestazioni fiano ministro berniniContestazioni a Fiano, la rettrice: «Inatteso, era un incontro voluto dagli studenti» - Dialogo con la ministra Bernini per riportare l'onorevole e presidente di Sinistra per Israele a Venezia. veneziatoday.it scrive

Contestazioni a Fiano, il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari - Il giorno dopo la contestazione subita da Emanuele Fiano a Ca' Foscari, il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, ha proposto all'ex parlamentare Pd e presidente dell'Associazione Sinistra per ... Si legge su msn.com

contestazioni fiano ministro berniniFiano contestato a Ca' Foscari, Zaia: «Università ha il dovere di ascoltare». Il monito della Comunità ebraica: carro su cui non dovrebbe salire nessuno - Credo che Fiano, come chiunque altro voglia parlare nelle Università, dovrebbe essere libero di parlare e ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Contestazioni Fiano Ministro Bernini