Conte rincara la dose stoccata velenosa all’Inter | Noi non siamo scemi certe lamentele dei presidenti condizionano

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte rincara la dose, stoccata velenosa allInter: tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli dopo il match. Una vittoria sofferta, preziosa, firmata da André-Frank Zambo Anguissa nel finale. Il Napoli espugna Lecce 1-0 e ritrova i tre punti in campionato dopo il KO contro il Torino, ma il pensiero di Antonio Conte è ancora rivolto al velenoso post-partita della sfida contro l’ Inter. Al termine della gara del Via del Mare, l’allenatore salentino è tornato a parlare delle polemiche arbitrali, lanciando una nuova, durissima frecciata alla dirigenza nerazzurra e, pur senza nominarlo, a Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte rincara la dose stoccata velenosa all8217inter noi non siamo scemi certe lamentele dei presidenti condizionano

© Juventusnews24.com - Conte rincara la dose, stoccata velenosa all’Inter: «Noi non siamo scemi, certe lamentele dei presidenti condizionano»

Scopri altri approfondimenti

Conte, problemi di formazione in Milan-Napoli poi la stoccata: “Lo trovo folle!” - Antonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida di campionato contro il Milan: primo big match per il Napoli in campionato Il Napoli va in trasferta a San Siro per affrontare il Milan, in un ... Secondo calciomercato.it

Salvini rincara la dose: “Macron? Un po’ permaloso” - PINZOLO (TRENTO) – La diplomazia del vicepresidente del Consiglio dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana da parte della Francia? Si legge su repubblica.it

Maignan rincara la dose su Milan-Como in Australia: "Contano solo i soldi" - In vista della sfida tra Islanda e Francia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Mike Maignan è tornato a parlare in conferenza stampa al fianco di Didier Deschamps, commentando anche il ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Rincara Dose Stoccata