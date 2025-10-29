Conte rincara la dose, stoccata velenosa all’Inter: tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli dopo il match. Una vittoria sofferta, preziosa, firmata da André-Frank Zambo Anguissa nel finale. Il Napoli espugna Lecce 1-0 e ritrova i tre punti in campionato dopo il KO contro il Torino, ma il pensiero di Antonio Conte è ancora rivolto al velenoso post-partita della sfida contro l’ Inter. Al termine della gara del Via del Mare, l’allenatore salentino è tornato a parlare delle polemiche arbitrali, lanciando una nuova, durissima frecciata alla dirigenza nerazzurra e, pur senza nominarlo, a Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte rincara la dose, stoccata velenosa all’Inter: «Noi non siamo scemi, certe lamentele dei presidenti condizionano»