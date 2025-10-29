Conte Marotta il duello continua! Il tecnico del Napoli in conferenza | Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino

Conte Marotta, il duello tra i due continua! L’allenatore del Napoli parla in conferenza: «Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi» Al termine della sofferta ma preziosa vittoria per 1-0 sul campo del Lecce, decisa da André-Frank Zambo Anguissa, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è tornato a soffermarsi sulle polemiche arbitrali seguite alla sfida contro l’Inter. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte Marotta, il duello continua! Il tecnico del Napoli in conferenza: «Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Altra frecciatina velata di Antonio Conte a Beppe Marotta e all'Inter? Nella conferenza stampa post Lecce-Napoli il tecnico azzurro, partendo dal rigore concesso ai salentini, ha fatto una chiosa su quanto successo al Maradona pochi giorni fa, mandando an - facebook.com Vai su Facebook

L'arbitro #Mariani concede un rigorino in #NapoliInter simile a quello fischiato in #InterNapoli per i neroazzurri. Un anno dopo stesso arbitro,stesso rigorino,opposte le reazioni dei media pure nel giudicare le dichiarazioni di #Marotta ieri e di #Conte,allora defi - X Vai su X

Conte Marotta, il duello continua! Il tecnico del Napoli in conferenza: «Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non ... - L’allenatore del Napoli parla in conferenza: «Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi» Al termine della sofferta ma preziosa vittoria per 1- Secondo calcionews24.com

Conte Marotta, scintille anche fuori onda: dopo il botta e risposta in TV, Beppe ricorda un vecchio episodio e lancia una nuova frecciata. Il retroscena clamoroso - Conte Marotta, il duello non si ferma al botta e risposta in TV: fuori onda il presidente nerazzurro rievoca vecchi episodi e piazza una stoccata L’Inter non ci sta e fa sentire la propria voce. Da calcionews24.com

Napoli-Inter, sfoghi Marotta e Conte spaccano il web: i precedenti che li inchiodano - Marotta provoca il Napoli per il rigorino subito dopo la mezz'ora di gioco, Conte si infuria, attacca Chivu e sminuisce la dirigenza nerazzurra. Come scrive sport.virgilio.it