Conte insulta Anguissa per un passaggio | Vaff****lo st***zo! La reazione saggia del calciatore

Il centrocampista e il tecnico del Napoli protagonisti di un vivace scambio di battute nel finale della partita di Lecce. Lo sfogo dell'allenatore provocato da un errore in disimpegno del calciatore: "Ma che passaggio di mer*a!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lautaro che fa “cagón” a #Conte, Conte che gli ride in faccia e lo insulta a sua volta. Che emozioni ci sta regalando #NapoliInter ? Vai su Facebook

Lite Lautaro-Conte, volano insulti e gestacci in campo. Tecnico del Napoli: 'E' un ottimo giocatore, gli faccio auguri' $ANSA - X Vai su X

Conte insulta Anguissa per un passaggio: “Vaff****lo, st***zo!”. La reazione saggia del calciatore - Il centrocampista e il tecnico del Napoli protagonisti di un vivace scambio di battute nel finale della partita di Lecce ... Lo riporta fanpage.it

Napoli, Conte moralizzatore furioso: lamenti e accuse, lo sfogo con Anguissa, frecciata a Marotta e a Rocchi - Il tecnico azzurro Conte dopo la vittoria di Lecce sente puzza di bruciato, ce l'ha con tutti e ricorda i tanti infortuni che hanno bersagliato la squadra, Frecciata a Marotta e Rocchi ... Secondo sport.virgilio.it

Anguissa sbaglia un passaggio, Conte urla: la reazione da leader calmo del camerunense - I salentini provano a recuperare lo svantaggio, dopo la rete di testa di Anguissa. Da tuttonapoli.net