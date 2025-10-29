Conte ha rifatto Conte tre punti di corto muso Niente fronzoli gioco essenziale e prima o poi il gol arriva
Cesare – Caro Guido vittoria sofferta ma importante per il Napoli che rimane in testa alla classifica. Il Lecce ha fatto una buona partita come aggressione ed intensità ma ha dimostrato tutti i suoi limiti offensivi. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata e in realtà pur senza subire azioni importanti abbiamo avuto una sola palla gol con Olivera ma si vedeva che la squadra, con un inevitabile turnover, difficilmente sarebbe potuta andare oltre. Infatti a centrocampo Elmas non ha impressionato, Lang è stato sufficiente ma non è stato determinante e Lucca ha “tenuto botta”, come ha detto Conte, ma non ha mai tirato in porta sembrando sempre lento sotto porta e approssimativo nei controlli decisivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conte ha rifatto Conte, tre punti di corto muso. Niente fronzoli, gioco essenziale e prima o poi il gol arriva - Al di là dei preziosissimi 3 punti Conte è riuscito a fare un un po' di turnover con Spinazzola e McTominay ... Secondo ilnapolista.it
Conte non può credere a quello che ha sentito: “Siamo all’assurdo, poi alla fine stanno zitti” - Dopo la vittoria del Napoli a Lecce, Antonio Conte si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Ogni tanto bisogna anche mettere i puntini sulle i ... Si legge su fanpage.it
Lecce-Napoli 0-1, Conte dopo partita: «Noi zitti, ma non scemi» - LECCE Cosa serviva per vincere a Lecce e cambiare finalmente l’inerzia delle gare in trasferta? Secondo ilmattino.it