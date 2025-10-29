Conte e il Napoli vittoria di carattere e messaggi chiari | Non siamo scemi

"> La vittoria di Lecce vale più di tre punti. È la fotografia di un Napoli che resiste, che soffre ma non cede, che risponde presente anche quando le energie sembrano finite. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio forte dopo il successo in Salento: non solo sportivo, ma anche polemico. Alla domanda sul rigore concesso al Lecce, il tecnico ha preferito evitare commenti tecnici, ma non ha rinunciato a un avvertimento: «Lascio che giudichino gli altri. Speriamo però che certe lamentele dei giorni scorsi non condizionino la classe arbitrale e Rocchi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte e il Napoli, vittoria di carattere e messaggi chiari: «Non siamo scemi»

