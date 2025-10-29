Conte attacca ancora Marotta | Spero che certe lamentale non condizionino Rocchi e gli arbitri
Il tecnico torna sulle polemiche per il rigore di Napoli-Inter: "Dipende da chi arrivano le lamentele. se arrivano da XY si fa finta di niente poi se arrivano i presidenti si pensa di dare un indirizzo importante". E sul penalty concesso al Lecce dice: "Giudicate voi.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
