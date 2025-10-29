Consiglio Regionale | tra conferme e new entry

Consiglio regionale: emozione, rappresentanza e nuovi equilibri nella circoscrizione nord. La proclamazione dei 14 consiglieri regionali eletti nella circoscrizione nord, avvenuta stamattina nel tribunale di Cosenza, ha restituito alla politica calabrese un momento di sospensione dalle divergenze ideologiche. Un rito che, pur nella sua apparente formalità, rinnova il fascino delle regole democratiche e della rappresentanza. Nella sala 16, solitamente destinata ai processi, si è celebrato un passaggio istituzionale che ha il sapore dell'impegno e dell'appartenenza. Orgoglio territoriale e collaborazione trasversale.

