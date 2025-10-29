Consiglio comunale il Pd | Bongiorno Ragni e il teatrino della maggioranza per attaccarci
E' polemica tra Pd e Fratelli d'Italia dopo il consiglio comunale di martedì. I meloniani, attaccano i dem, “hanno presentato due question time per attaccarci. Questo è l’indecoroso utilizzo delle sedi istituzionali, ridotte a cassa di risonanza per la propaganda di partito, cui abbiamo assistito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ADRANO. TENSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE. MINACCE AL SINDACO: “ATTENTO QUANDO TI RITIRI A CASA” #Attualità Vai su Facebook
“Charlie Kirk come le Brigate Rosse”/ Pd choc in consiglio comunale a Milano: “Non lo commemoriamo” - Choc in consiglio comunale a Milano dove l'attivista di destra, Charlie Kirk, ucciso nello Utah, è stato paragonato alle Brigate Rosse Dopo il caos in consiglio comunale a Genova con le accuse: “Vi ... Si legge su ilsussidiario.net
Luoghi della cultura. Bongiorno ribatte al Pd, polemiche in consiglio - Il vicesindaco: "Il presunto caos non c’è" e poi illustra la situazione in merito alle decisioni sui palazzi Romagnoli, Albertini e Merenda . Lo riporta msn.com
Genova, bagarre in consiglio comunale. Chiarotti (Pd): “Vi abbiamo già appeso una volta”, poi le scuse - Genova – La minoranza di centrodestra nel consiglio comunale di Genova ha tenuto stamani in aula un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, in polemica con la maggioranza di centrosinistra che ... Lo riporta ilsecoloxix.it