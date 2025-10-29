Consegnato a Bologna il premio Agenda Digitale a 24 enti locali per l' innovazione tecnologica

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Copertura di banda larga e ultra-larga, disponibilità di fibra ottica, competenze digitali della popolazione e dei dipendenti comunali, utilizzo di servizi online da parte delle cittadine e dei cittadini, digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: sono 20 Comuni, 1 Provincia, 1 Città. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

