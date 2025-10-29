X, la piattaforma un tempo nota come Twitter, ha appena introdotto il quinto compagno AI nella sua crescente collezione di chatbot: si chiama Mika ed è l’ultima aggiunta alla suite di strumenti conversazionali sviluppati da xAI, la compagnia di intelligenza artificiale di Elon Musk. Ma dietro questa espansione apparentemente innocua di personaggi in stile anime si nasconde una strategia commerciale ben precisa, non priva di controversie. Questi chatbot non sono semplici assistenti virtuali. Possono sostenere conversazioni bidirezionali, interagire in modi che simulano comportamenti umani e, aspetto cruciale, includono la possibilità di chat NSFW, ovvero contenuti non adatti a un pubblico di minori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Conosci Mika? Non il cantante, ma il nuovo chatbot AI in stile anime vietato ai minori: gli esperti temono il peggio