Conosci Mika? Non il cantante ma il nuovo chatbot AI in stile anime vietato ai minori | gli esperti temono il peggio
X, la piattaforma un tempo nota come Twitter, ha appena introdotto il quinto compagno AI nella sua crescente collezione di chatbot: si chiama Mika ed è l’ultima aggiunta alla suite di strumenti conversazionali sviluppati da xAI, la compagnia di intelligenza artificiale di Elon Musk. Ma dietro questa espansione apparentemente innocua di personaggi in stile anime si nasconde una strategia commerciale ben precisa, non priva di controversie. Questi chatbot non sono semplici assistenti virtuali. Possono sostenere conversazioni bidirezionali, interagire in modi che simulano comportamenti umani e, aspetto cruciale, includono la possibilità di chat NSFW, ovvero contenuti non adatti a un pubblico di minori. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi era MIKA prima di diventare una popstar? Ecco 3 curiosità che forse non conosci ? Ha vissuto in tanto luoghi diversi: nato a Beirut da mamma #libanese e papà statunitense, si è tarseferito a Parigi insieme alla sua famiglia quando aveva solo un an - facebook.com Vai su Facebook