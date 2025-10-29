Conguagli Irpef ecco le scadenze e la differenza tra 730 integrativo e rettificativo
La gestione dei rimborsi Irpef o degli importi da pagare quando il contribuente ha un debito fiscale apre la porta ad una serie di dubbi nel caso in cui venga presentato il Modello 730 integrativo o rettificativo. La gestione dei conguagli viene effettuata in modi diversi a seconda dello strumento utilizzato dal contribuente per correggere la documentazione dichiarativa: nel caso in cui si utilizzi il 730 integrativo, i conguagli vengono effettuati sulla pensione o in busta paga, così come avviene quando si presenta la documentazione ordinaria. Il Caf o il professionista abilitato, in questo caso, trasmettono la pratica direttamente all’ Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre, in modo che le informazioni necessarie per gestire tutta la pratica vengano trasmesse ai sostituti d’imposta per effettuare i conguagli del caso entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
IRPEF 2026: il calcolo delle detrazioni è sempre più un rebus - facebook.com Vai su Facebook
Rimborso Irpef, quando arriva per chi ha presentato il 730 integrativo - Il rimborso Irpef spetta anche se si è presentato il Modello 730 integrativo. Da quifinanza.it
Busta paga di dicembre più bassa a causa del conguaglio Irpef: di cosa si tratta - A seguito del conguaglio Irpef, la busta paga di dicembre potrebbe essere più bassa. Riporta quifinanza.it
Pensioni ottobre 2025: calendario dei pagamenti, conguagli Irpef e trattenute - Roma, 25 ottobre 2025 – In arrivo il primo appuntamento autunnale per i pensionati; un appuntamento che, per milioni di italiani, si traduce nella domanda più pratica: “Quando e quanti soldi troverò ... quotidiano.net scrive