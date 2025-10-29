Congedi parentali | arrivano più controlli tracciabilità dei permessi più documentazione da esibire e più lavoro per le segreterie È nella Legge di Bilancio
Nel testo attualmente in discussione al Senato – articolo 129 del disegno di legge di bilancio – viene introdotto un rafforzamento delle attività di controllo sui permessi e congedi fruiti da lavoratori pubblici e privati. Il provvedimento coinvolge anche i congedi parentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare dagli articoli 32 e 33. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
