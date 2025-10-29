Confermata nell’appello bis la condanna di Piercamillo Davigo per il caso dei verbali di Amara
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a un anno e tre mesi nei confronti di Piercamillo Davigo. Si tratta dell’appello bis dopo che la Cassazione aveva annullato, con rinvio a nuovo giudizio d’appello, la parte di condanna per la rivelazione del segreto a terzi. “Presentiamo ricorso perché resto convinto che la condotta del mio assistito sia stata ispirata solo al ripristino della legalità e non abbia arrecato alcun danno a un’indagine che senza il suo intervento, sollecitato dall’assolto Storari, non sarebbe neppure partita”, ha commentato l’avvocato Davide Steccanella, legale di Davigo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
