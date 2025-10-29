Conferenza sull' Artico Rauti | Regione cruciale per gli equilibri globali
“L'Artico, la Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”. Si è svolta oggi la prima conferenza nazionale sui temi del Grande Nord, un'occasione di dialogo e confronto per tracciare un quadro d'insieme dell'impegno italiano per la regione artica sotto i vari aspetti: scientifico, militare, economico, geopolitico e securitario. Ad aprire i lavori è stato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, che ha sottolineato come “l'Italia guarda all'Artico e lo considera come la frontiera delle frontiere. Questo ci obbliga ad assumere un impegno e una responsabilità perché l'Artico è potenzialità e opportunità, è cruciale per l'autonomia strategica, ma è anche un concentrato di rischi globali per la sicurezza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Ravennawebtv. . Teodorico 526-2026: alla Casa Matha la conferenza sulla storia d'Italia attraverso la genetica Alla Casa Matha continua il ciclo di incontri dedicato a Teodorico in preparazione al 1500° anniversario dalla morte. Sabato si è tenuta la conferenz Vai su Facebook
Prima conferenza nazionale sull'Artico. Rauti: "Regione cruciale per gli equilibri globali" - “L’Artico, la Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”. iltempo.it scrive
Ecco perché dall’Artico arrivano le nuove sfide della competizione globale - La prima Conferenza nazionale sull’Artico, promossa dal sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha raccolto al Centro alti studi per la Difesa (Casd) esponenti delle istituzioni, delle F ... Come scrive formiche.net
Sottosegretario Silli alla conferenza sull’importanza strategica dell’Artico - Il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Giorgio Silli è intervenuto oggi, 29 ottobre, alla prima conferenza nazionale su “L’ Artico: la difesa e il sistema paese nelle ... Secondo 9colonne.it