Conferenza sull' Artico Rauti | Regione cruciale per gli equilibri globali

“L'Artico, la Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”. Si è svolta oggi la prima conferenza nazionale sui temi del Grande Nord, un'occasione di dialogo e confronto per tracciare un quadro d'insieme dell'impegno italiano per la regione artica sotto i vari aspetti: scientifico, militare, economico, geopolitico e securitario. Ad aprire i lavori è stato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, che ha sottolineato come “l'Italia guarda all'Artico e lo considera come la frontiera delle frontiere. Questo ci obbliga ad assumere un impegno e una responsabilità perché l'Artico è potenzialità e opportunità, è cruciale per l'autonomia strategica, ma è anche un concentrato di rischi globali per la sicurezza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

