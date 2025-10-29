Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese | Sapevamo che loro avrebbero dominato Ma senza quei due rigori magari avremmo pareggiato…

di Marco Baridon Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese: le sue dichiarazioni dopo il match della 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Juve di Serie A. Queste le sue dichiarazioni. LA CRONACA DI JUVE UDINESE ANALISI – «Si è vista una squadra stabile nel primo tempo, ha eseguito bene il piano partita. Sapevamo che la Juve avrebbe dominato, ha segnato su due rigori che si sono rivelati decisivi. Abbiamo mancato la chance del pari, il 3-1 non mi piace. Abbiamo provato a trarre il massimo ma torniamo a casa con 0 punti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

