Confcommercio l’unione fa la forza Nasce il ’gruppo professionisti’
PISTOIA È nato il nuovo Gruppo Confcommercio Professioni di Pistoia e Prato. È composto da psicologhe, architetti, consulenti aziendali, ottici, formatrici, graphic designer, guide turistiche. Si tratta di un momento storico per l’associazione, perché è la prima volta che queste tipologie di professionisti – ordinistici e non ordinistici – si riuniscono con questa modalità, con l’obiettivo di supportare e valorizzare il settore. Il nuovo gruppo si è formato alla presenza del direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini, del vicedirettore Marco Leporatti e, in collegamento, di Rita Fioroni (presidente nazionale Confcommercio Professioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it
