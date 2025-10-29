Confcommercio e Federpreziosi in visita alla Centrale Radio Operativa della Municipale

I vertici di Confcommercio della provincia di Rimini e di Federpreziosi hanno visitato oggi la Centrale Radio Operativa (CRO) della Polizia Locale di Rimini per un approfondimento tecnico sui sistemi di sicurezza e monitoraggio del territorio. La delegazione, composta da Giammaria Zanzini.

