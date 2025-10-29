Confagricoltura | ok alla revisione INAIL per l’agricoltura

Confagricoltura accoglie con favore il decreto "Lavoro e Sicurezza" che rivede le aliquote INAIL e premia le aziende agricole virtuose. ROMA – Confagricoltura esprime soddisfazione per gli interventi in materia di contribuzione INAIL finalizzati alla revisione delle aliquote per le imprese agricole, inseriti nel decreto-legge "Lavoro e Sicurezza", approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento che Confagricoltura chiedeva da tempo, al fine di ridurre le aliquote antinfortunistiche largamente sovradimensionate sia rispetto all'andamento della gestione, sia rispetto al trend degli infortuni, in sensibile miglioramento da oltre un decennio.

