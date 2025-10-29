Conerobus l' ora della verità | nel 2024 perdite per quasi 1,6 milioni di euro Italo D' Angelo | Fase di transizione
ANCONA – Da tempo giravano numeri e voci relativi alla perdita d’esercizio fatta registrare da Conerobus nel 2024. Adesso finalmente abbiamo la cifra ufficiale che è di poco inferiore a 1,6milioni di euro.Si badi bene, il rosso sarebbe stato ancor più alto se il Comune di Ancona, in qualità di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
