Condannato il produttore Silvio Dammicco non ha versato il mantenimento alla figlia avuta da Yvonne Sciò

Silvio Dammicco, produttore cinematografico e socio fondatore della Eagle Pictures, è stato condannato a due mesi con pena sospesa. A portarlo in tribunale la ex moglie Yvonne Sciò che lo ha accusato di non avere versato gli alimenti dovuti alla figlia nata nel 2008. 🔗 Leggi su Fanpage.it

