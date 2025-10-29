Condanna per diffamazione aggravata ad Avellino | multa per un commento su Facebook contro Sibilia
Avellino – Un commento scritto sui social nel marzo del 2021 è diventato oggetto di un procedimento penale. A conclusione del processo, il Tribunale di Avellino ha condannato un uomo di settantasei anni per diffamazione aggravata, stabilendo una multa di seicento euro e riconoscendo le attenuanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
