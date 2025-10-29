Concorso straordinario ATA per assistenti amministrativi in Trentino | domande entro il 1° dicembre BANDO
È stato pubblicato il bando per il concorso straordinario, per titoli ed esami, riservato agli assistenti amministrativi scolastici che abbiano maturato almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Servizio prestato nelle scuole paritarie non è valido per il terzo concorso straordinario. La sentenza n. 17665/2025 del TAR Lazio chiarisce i requisiti. #Concorsi Vai su Facebook
Concorso Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) 2025 per 232 Diplomati, Area Assistenti: Bando in arrivo - Il Ministero dei Trasporti è stato autorizzato a bandire un nuovo concorso pubblico nel 2025 per ben 232 assunzioni di diplomati nell'Area degli Assistenti. Si legge su ticonsiglio.com
ASP Catania: concorso per 50 assistenti amministrativi diplomati, assunzioni a tempo indeterminato - L'ASP di Catania ha indetto un concorso per 50 assistenti amministrativi diplomati, a tempo indeterminato. Segnala ticonsiglio.com
Concorso Avvocatura dello Stato 2025, bando per 101 Assistenti amministrativi: come partecipare - Concorso Avvocatura dello Stato 2025: bando RIPAM per 101 assistenti amministrativi. Da leggioggi.it