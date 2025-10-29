Concorso straordinario ATA per assistenti amministrativi in Trentino | domande entro il 1° dicembre BANDO

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il bando per il concorso straordinario, per titoli ed esami, riservato agli assistenti amministrativi scolastici che abbiano maturato almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

