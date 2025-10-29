Concorso Guardia di Finanza 2025 | 1.985 posti per allievi finanzieri ecco il bando
Diplomati cercansi: è stato pubblicato il bando per la selezione di 1.985 allievi finanzieri nella Guardia di Finanza, con scadenza alle ore 12 del 21 novembre 2025. Una delle principali occasioni pubbliche dell’anno per chi punta a una carriera nelle forze dell’ordine: requisiti, prove, scadenze e consigli utili. Quanti posti prevede il concorso GdF 2025 e come sono suddivisi? Il bando prevede. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
UNA NUOVA STORIA DI SUCCESSO FIRMATA CENTRO STUDI BRAVO! Oggi festeggiamo con immensa gioia il nostro GIANLUIGI, risultato VINCITORE AL CONCORSO PER MARESCIALLI DELLA GUARDIA DI FINANZA! Un traguardo MERITATI - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Guardia di Finanza: bando per 1.985 allievi finanzieri, requisiti ed età massima - 985 nuovi allievi finanzieri fra posti ordinari, specializzazioni Atpi e Soccorso Alpino e oltre 200 opportunità nel comparto navale ... Segnala quifinanza.it
Concorso Guardia di Finanza per 1985 Allievi finanzieri: Bando 2025, aperto anche a civili diplomati - È stato indetto il concorso della Guardia di Finanza per il 2025, finalizzato al reclutamento di 1985 Allievi Finanzieri. Lo riporta ticonsiglio.com
Concorso Banda della Guardia di Finanza per 15 esecutori (musicisti), Bando 2025 - Indetto il concorso per entrare nella Banda musicale della Guardia di Finanza. Secondo ticonsiglio.com