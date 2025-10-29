Concorso docenti PNRR3 | requisiti posti prove Domande entro le 23 | 59 del 29 ottobre Speciale Bando

Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. A partire dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025, gli aspiranti docenti possono presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale "Concorsi e Procedure selettive". Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025 per completare e inoltrare la domanda di partecipazione. L'articolo Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre Speciale Bando . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Concorso docenti secondaria Valle d’Aosta: domande entro il 12 novembre. 76 i posti a bando - X Vai su X

Il nuovo concorso docenti servirà a coprire 1 posto comune e 25 posti di sostegno vacanti nella scuola secondaria di primo grado e 21 posti comuni e 9 di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3, i consigli “dell’ultimo minuto”: domanda scade mercoledì 29 ottobre alle 23:59 - La domanda di partecipazione al concorso PNRR3 indetto con DDG n. Secondo orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3: Procedura, requisiti e prove per docenti infanzia e primaria - Il 10 ottobre ultimo scorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato, nell’ambito del PNRR, il decreto n° 2938 con il quale ha disciplinato la procedura, i requisiti e le prove per un con ... Scrive tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Da orizzontescuola.it