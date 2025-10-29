Concorso docenti PNRR3 bandi in Campania con tanti posti nonostante graduatorie precedenti ancora piene Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato affrontato un tema legato alla distribuzione territoriale dei posti banditi nei concorsi. Un focus particolare è stato posto su: le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di numerosi posti in Campania, nonostante l’esistenza di graduatorie già piene. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

concorso docenti pnrr3 bandiUltimo giorno per presentare domanda per il concorso PNRR 3 Docenti: ecco a cosa fare attenzione nella compilazione - Ecco come compilare l’istanza online senza errori e cosa controllare prima dell’invio. Secondo ticonsiglio.com

Concorso PNRR 3: pubblicato il bando, le domande entro il 29 ottobre 2025 - La FLC CGIL continua a battersi per la tutela degli idonei dei concorsi precedenti e per l’ammissione con riserva dei docenti specializzandi del X ciclo TFA sostegno ... Si legge su flcgil.it

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr3 Bandi