conclusi i lavori al tempio diruto e al ricovero dei cigni della reggia di caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo circa 4 mesi, è terminato il restauro delle suggestive costruzioni nel lago delle Ninfee del Giardino Inglese. Il Tempio diruto è un edificio realizzato tra il 1793 e il 1798 con l’aspetto di un rudere antico, secondo il gusto di epoca borbonica di riprodurre scorci del passato classico.   La struttura nel secolo scorso ha subito diversi rimaneggiamenti, ricostruzioni e tinteggiature. L’intervento appena ultimato è stato, invece, strettamente conservativo, volto a salvaguardare l’esistente mediante importanti opere di consolidamento e messa in sicurezza.   Il restauro ha comportato, dopo la disinfezione e disinfestazione di tutti i paramenti, la pulitura e la rifinitura meccanica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

