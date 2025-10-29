Conclusi i lavori al Tempio Diruto e al ricovero dei cigni della Reggia di Caserta
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo circa 4 mesi, è terminato il restauro delle suggestive costruzioni nel lago delle Ninfee del Giardino Inglese. Il Tempio diruto è un edificio realizzato tra il 1793 e il 1798 con l’aspetto di un rudere antico, secondo il gusto di epoca borbonica di riprodurre scorci del passato classico. La struttura nel secolo scorso ha subito diversi rimaneggiamenti, ricostruzioni e tinteggiature. L’intervento appena ultimato è stato, invece, strettamente conservativo, volto a salvaguardare l’esistente mediante importanti opere di consolidamento e messa in sicurezza. Il restauro ha comportato, dopo la disinfezione e disinfestazione di tutti i paramenti, la pulitura e la rifinitura meccanica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
